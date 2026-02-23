Drie gewonden na explosie en brand Maasstraat Amsterdam

Een enorme knal, glasgerinkel en een grote uitslaande brand die daarna volgt. Bewoners in de Maasstraat in Amsterdam schrokken in de nacht van zondag op maandag wakker toen er een explosief afging waardoor verschillende woningen ontruimd moesten worden. 'Drie personen raakten gewond, waarvan een naar het ziekenhuis moest. De recherche is op zoek naar getuigen en camerabeelden', zo meldt de politie maandag.

Drie gewonden

De melding van de explosie komt maandag 23 februari even voor 2.30 uur binnen. Er breekt een brand uit waardoor een winkel aan de Maasstraat en de bovenliggende woningen veel schade oplopen. 'Drie personen raken daarbij gewond, twee van hen konden ter plaatse worden behandeld en een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie. De bewoners werden korte tijd opgevangen bij een horecagelegenheid in de straat. Op een huishouden na kon iedereen even later weer naar huis.

Forensische Opsporing

Onder andere Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen om sporenonderzoek te doen. De recherche onderzoekt de zaak verder en komt graag in contact met mensen die meer informatie of beelden hebben van de explosie of de vluchtroute van de verdachten; vermoedelijk zijn zij na de explosie de richting van de Geulstraat opgegaan.