Vrouw aangehouden na neersteken plaatsgenoot in Boxtel

Zondagochtend tegen 11.30 uur werden politie en ambulance gealarmeerd voor een steekincident in een woning aan de Annastraat in Boxtel. 'De bewoonster was daarbij ernstig gewond geraakt en werd later met enkele steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte, die ter plaatse nog aanwezig was, werd aangehouden', zo meldt de politie.

Bekenden van elkaar

'Wat de aanleiding was en wat er mogelijk aan dit incident vooraf is gegaan, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat slachtoffer de verdachte kent. De verdachte, een 62-jarige vrouw, ook uit Boxtel, stak de bewoonster met een mes nadat die de deur had geopend. Een man die ook in de woning aanwezig was, bleef ongedeerd', aldus de politie.

Mes

Agenten troffen het vermoedelijk gebruikte mes aan en namen het in beslag. In verband met het ernstige letsel van het slachtoffer kwam ook een traumahelikopter met een arts ter plaatse. De verdachte zit vast. Het onderzoek gaat door, waarbij onder andere forensisch rechercheurs worden ingezet. Betrokkenen en eventuele getuigen worden verhoord.