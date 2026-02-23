Kabinet-Jetten door koning beëdigd

Het kabinet-Jetten is maandagochtend op Paleis Huis ten Bosch beëdigd. 'Het nieuwe kabinet wordt gevormd door D66, VVD en CDA en bestaat uit 18 ministers en 10 staatssecretarissen', zo meldt het ministerie van Algemene Zaken vandaag.

Officiële start kabinet Jetten

De beëdiging ten overstaan van de Koning vormt de officiële start van het kabinet-Jetten. Aan het nieuwe kabinet levert D66 7 ministers en 3 staatssecretarissen. De VVD levert 6 ministers en 3 staatssecretarissen. Het CDA levert 5 ministers en 3 staatssecretarissen. Staatssecretaris Palmen is partijloos.

Ministeries en ministersposten

Het kabinet-Jetten kent 3 ministeries minder dan het vorige kabinet. Deze zijn ondergebracht bij een ander ministerie. Het gaat om:

- Ministerie van Asiel en Migratie (ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid)

- Ministerie van Klimaat en Groene Groei (ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

- Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

- 1 ministerie is van naam veranderd: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (was: Economische Zaken)

Het nieuwe kabinet telt 6 ministers die niet politiek leiding geven aan een ministerie:

- Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

- Minister van Asiel en Migratie

- Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

- Minister van Klimaat en Groene Groei

- Minister van Werk en Participatie

- Minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport

Eerste ministerraad

Later vandaag kwam de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.