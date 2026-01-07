Het Rode Kruis zoekt burgerhulpverleners

Het Rode Kruis roept iedereen in Nederland op zich aan te melden als Ready2Helper. Om beter voorbereid te zijn op noodsituaties, zoals langdurige stroomuitval of overstromingen, wil de hulporganisatie het aantal burgerhulpverleners uitbreiden. Ready2Helpers staan in hun eigen omgeving klaar om te helpen wanneer dat nodig is – zonder dat daar een opleiding voor nodig is.

Het Ready2Help-netwerk bestaat inmiddels ruim tien jaar en kwam onder meer in actie tijdens de coronacrisis en bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rode Kruis wil dit netwerk de komende jaren verder laten groeien, zodat in alle regio’s snel mensen beschikbaar zijn voor hulp bij noodsteunpunten, opvanglocaties of het neerleggen van zandzakken bij hoog water.

Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis: “Het Rode Kruis streeft ernaar dat in Nederland zoveel mogelijk mensen klaarstaan om te helpen, want in tijden van nood zijn we samen het sterkst. Als Ready2Helper draag je daar als inwoner direct aan bij. Op een laagdrempelige manier kun je zo echt iets betekenen voor je eigen omgeving.”

Noodsteunpunten

De afgelopen maanden is er steeds meer aandacht voor hoe we ons kunnen voorbereiden op noodsituaties, zoals mogelijke stroomuitval, problemen met drinkwater of extreem weer. Naast het advies om een noodpakket in huis te halen, biedt het Rode Kruis dus ook een manier om tijdens een noodsituatie zelf direct in actie te komen. Zo is het mogelijk dat Ready2Helpers ook gaan helpen bij een noodsteunpunt.

Het Rode Kruis wordt door gemeenten en veiligheidsregio’s steeds vaker gevraagd om in de toekomst te ondersteunen bij noodsteunpunten. Dit is een centrale plek in de wijk waar bewoners tijdens een crisis terechtkunnen voor informatie en ondersteuning. Deze punten worden gezamenlijk ingericht en op steeds meer locaties in het land getest.

Segaar: “Noodsteunpunten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en spelen een belangrijke rol tijdens een crisis. Mensen kunnen er met vragen terecht en krijgen duidelijke informatie. Ready2Helpers zijn daarbij onmisbaar: zij staan klaar om mensen te ontvangen, schenken koffie of thee en helpen bij het delen van betrouwbare informatie.”

Snel en flexibel inzetbaar

Ready2Help is een laagdrempelige manier om hulp te bieden, met weinig verplichtingen. Of het nu gaat om het leggen van zandzakken, het uitdelen van kleding aan mensen op de vlucht, het geven van informatie bij een noodsteunpunt of het inpakken en uitdelen van voedselpakketten: Ready2Helpers bepalen zelf wanneer zij beschikbaar zijn.

Is er hulp nodig in de buurt? Dan ontvangen Ready2Helpers een oproep via e-mail of telefoon en kunnen zij aangeven of ze beschikbaar zijn om te helpen. Zo is hulp snel ter plaatse. Aanmelden kan via de website van het Rode Kruis. Wil je eerder aan de slag en meer doen? Dan kun je ook een uitgebreidere opleiding volgen tot Rode Kruis-vrijwilliger.