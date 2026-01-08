Krijgsmacht traint sneeuwvrij maken wissels

Landmachtmilitairen hebben afgelopen nacht getraind om het spoor zo snel mogelijk toegankelijk te maken. 'Dit gebeurde voor het geval ze troepen en materieel bij sneeuwval ergens moeten ondersteunen bij het verplaatsen via rails', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Oostflank

'Dit is nodig om bijvoorbeeld bij een crisis troepen zo snel als mogelijk naar de oostflank van het NAVO-grondgebied te krijgen. Ook elders in het land bood het winterweer militairen mooie kansen zich voor te bereiden op hun taak, onder niet alledaagse omstandigheden', aldus het ministerie.

Sneeuwvrij maken spoor rond Amersfoort

De zogenoemde genisten begonnen gisteren al met het sneeuwvrij maken van het spoor rond Amersfoort. De bijzondere weersomstandigheden zijn volgens luitenant-kolonel Harold Dubbelhuis van de genie ideaal om transport via het spoor in de vingers te krijgen. “Sneeuw komt tussen de wissels, die wordt er uitgeblazen of gebrand. Als het blijft sneeuwen is dat een doorlopend proces. Het gaat erom deze taak als onderdeel van militaire mobiliteit snel en makkelijk uit te voeren en er beter in te worden.”

ProRail

Dat kan niet vaak. Dat dit nu in Nederland valt te trainen is in elk geval voor het eerst sinds Poetins troepen Oekraïne in 2022 zijn binnengevallen. Bij het sneeuwvrij maken ging het om het behalen van oefendoelstellingen van de genie. Iets waar ProRail graag medewerking aan verleende.

Sneeuw op gevechtsbaan

Ook op de gevechtsbaan van Infanterieschietkamp De Harskamp was sneeuw geen beletsel. Militairen oefenden tactisch optreden en samenwerking in winterse omstandigheden. Kou heeft namelijk invloed op zichtbaarheid en het gebruik van apparatuur.

Opstuivende sneeuw als trainingsdoel

Niet alleen de landmacht blijft tijdens het winterse weer volop in actie. Dat geldt ook voor de luchtmacht. Zo gebruiken bemanningen van Chinook-transporthelikopters de sneeuw om zogenoemde white-out-situaties in praktijk te brengen. Opstuivende sneeuw beperkt dan het zicht. Dergelijke trainingen spelen zich doorgaans af buiten Nederland, nu kan dat gewoon op en rond de Oirschotse Heide. Tegelijkertijd zorgden militairen van het Air Mobility Command ervoor dat vliegtuigen, start- en landingsbanen, taxibanen en platformen sneeuw- en ijsvrij bleven, zodat het vliegverkeer veilig door kon gaan.

Explosievenruimers

Ook buiten het oefenterrein staat Defensie paraat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) handelt jaarlijks duizenden meldingen af. Ook bij kou en sneeuw blijven de explosievenruimers hun werk uiteraard uitvoeren. Dus stelden ze deze week onder meer een geschutsgranaat veilig en vernietigden een lading vuurwerk.

Politietaken

Verder mag Nederland ook bij winterweer rekenen op de Koninklijke Marechaussee. Terwijl het weer de vertrekken vanaf Schiphol onder druk zette, ging de marechaussee door met grenscontroles, bewaking en beveiliging. Daarnaast voerden ze politietaken uit en ondersteunden bij het handhaven van veiligheid en openbare orde.