Recordstijging cyberaanvallen drijft bedrijven naar uitbesteding serverbeheer

Nederlandse bedrijven kregen in het eerste kwartaal van dit jaar 53 procent meer cyberaanvallen te verwerken dan een jaar eerder. Die explosieve groei, samen met striktere regelgeving, zorgt dat steeds meer organisaties het technische beheer van hun servers uit handen geven.

Beheerde serveromgevingen winnen daardoor terrein. Daarbij neemt een hostingprovider het beheer van een virtuele server over, inclusief beveiliging en monitoring.

De cijfers spreken voor zich. Vorig jaar had 92 procent van alle Nederlandse organisaties minstens één keer te maken met een cyberaanval. Het gemiddelde lag op 28 aanvallen per organisatie. Ransomware blijft de grootste bedreiging, net als het misbruiken van zwakke plekken in software.

Storingen spelen ook een rol. Datacenters kampen regelmatig met uitval door menselijke fouten of te complexe processen. Al die factoren samen maken dat bedrijven hulp zoeken bij het draaiend houden van hun digitale infrastructuur.

Wat is eigenlijk het verschil tussen VPS en managed VPS

Een VPS is simpelweg een afgebakend stuk van een fysieke server. Je krijgt als klant je eigen processor, werkgeheugen en opslagruimte. Niemand anders gebruikt die middelen, dus de prestaties zijn voorspelbaar. Dat is anders dan bij shared hosting, waar tientallen websites op dezelfde hardware draaien.

Maar bij een gewone VPS moet je alles zelf doen. Updates installeren, back-ups maken, beveiligingslekken dichten, problemen oplossen. Dat kost tijd en vraagt kennis.

Bij managed VPS hosting neemt de provider dat grotendeels over. Ze houden het besturingssysteem up-to-date, regelen de firewall, monitoren of alles nog draait, maken automatisch back-ups en helpen bij storingen. In de praktijk houdt dat in: minder gedoe voor de klant, meer zekerheid dat het blijft werken.

NIS2 en ketenverantwoordelijkheid vergroten druk

Compliance speelt ook mee. Bedrijven moeten steeds vaker bewijzen dat hun beveiliging op orde is. Welke maatregelen zijn er? Hoe los je een incident op? Wat spreken we af met leveranciers?

Volgend jaar gaat de Cyberbeveiligingswet in. Dat is de Nederlandse versie van de Europese NIS2-richtlijn. Die wet stelt strengere eisen aan organisaties in essentiële sectoren, denk aan energie, zorg, transport. Logging moet op orde zijn, monitoring ingeregeld, herstelprocedures getest. Responstijden moeten zijn vastgelegd.

Het mkb krijgt daar ook mee te maken, ook als ze niet direct onder de wet vallen. Grote bedrijven die wel onder NIS2 vallen, gaan hun leveranciers bevragen over beveiliging. Dus ook kleinere partijen moeten hun zaken op orde hebben.

Bredere verschuiving naar managed services zichtbaar

Deze beweging is breder dan alleen hosting. IT-specialisten zijn schaars, technologie wordt ingewikkelder. Steeds meer organisaties besteden daarom taken uit.

Bedrijven waar uitval direct geld kost, kiezen vaker voor professioneel beheerde omgevingen. Een webshop die plat ligt, een boekingssysteem dat niet reageert, een platform dat offline is tijdens een campagne – dat zijn scenario's die organisaties willen vermijden.

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2025 van de NCTV laat zien dat de dreigingen niet afnemen. Integendeel. Aanvallen door zowel statelijke actoren als criminele groeperingen nemen toe in frequentie en creativiteit. Die realiteit dwingt keuzes af over hoe organisaties hun systemen beschermen.

Voor veel bedrijven is het antwoord: laat het over aan partijen die er dag en nacht mee bezig zijn.