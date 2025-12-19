Influencers gebruiken verboden claims bij aanprijzen levensmiddelen

Influencers die de regels voor online promoten zouden moeten kennen, gebruiken verboden claims bij het aanprijzen van levensmiddelen op sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA onderzocht 41 instagramberichten waarin levensmiddelen werden gepromoot, bij 23 berichten werden verboden claims gedaan. De influencers die werden gecontroleerd, zijn in het bezit van een certificaat waarmee ze laten zien op de hoogte te zijn van de regels voor influencermarketing en hier verantwoord mee om te kunnen gaan.

Afgelopen zomer onderzocht de NVWA claims die vijftien influencers maakten bij de promotie van onder andere voedingssupplementen. Deze influencers waren allen ‘Certified by Influencerregels.com’, waaruit blijkt dat ze de regels voor online promoten zouden moeten kennen. Dit certificaat is een initiatief van de branchevereniging voor datagedreven marketing DDMA, Stichting Reclame Code Commissie (SRCC) en de Bond van Adverteerders (BVA). De e-learning waarmee het certificaat te behalen is, verduidelijkt de regels voor online marketing van de reclame- en consumentenwetgeving, de Mediawet én productspecifieke regels rondom bijvoorbeeld voedsel- of productveiligheid. De NVWA onderschrijft het belang van deze e-learning en het certificaat.

Verboden claims

In 23 van de 41 gecontroleerde Instagram-berichten werden echter toch verboden claims gebruikt bij het aanprijzen van voedingssupplementen en levensmiddelen. Tien influencers die de fout in gingen, gebruikten verboden medische claims, gezondheidsclaims en voedingsclaims. Zo werd beweerd dat een product zou helpen bij het bestrijden van ontstekingen. Zo’n medische claim is altijd verboden. Ook kwamen in het onderzoek onterechte gezondheidsclaims naar voren. Bijvoorbeeld ‘heeft een positief effect op de prostaat’ of ‘zorgt voor toename van energie’. In vijf berichten werden claims gedaan die niet klopten met wat er in het product zit. De claim ‘hoog in eiwitten’ mag bijvoorbeeld niet worden gemaakt als er niet genoeg eiwit in het product zit.

Checklist

Alle producten die iemand promoot of aanbiedt moeten veilig zijn en mogen niet misleidend worden aangeprezen. Dat betekent dat influencers moeten nagaan of zijn de juiste claims gebruiken bij producten die zij online aanprijzen. Zij kunnen dit checken via de website van de NVWA. Voor producten die vaak online aangeboden, zoals voedingssupplementen en cosmetica, zijn checklists gemaakt.

Vervolg

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in het naleven van de regels voor het gebruik van claims bij levensmiddelen, door influencers met een certificaat. Uit het onderzoek blijkt dus dat ook deze influencers de regels rondom claims bij levensmiddelen nog niet altijd goed kennen of toepassen. De NVWA heeft de resultaten gedeeld met DDMA. DDMA geeft aan dat zij deelnemers aan de e-learning actief wijst op de informatie over claims van de NVWA. Komend jaar doet de NVWA een uitgebreidere inspectie naar het gebruik van misleidende claims bij levensmiddelen door influencers op sociale media. De NVWA raadt consumenten aan kritisch te zijn op de promotie van producten op sociale media. Claims kloppen niet altijd, zijn niet altijd bewezen en soms zelfs verboden.