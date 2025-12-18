Oplichter opgepakt die met deepfake tientallen bankrekeningen opende en misbruikte

Het identiteitsverificatieproces bij de bank omzeilen door gezichtskenmerken te beïnvloeden. 'Op deze manier wist een man uit Amsterdam 46 bankrekeningen op naam van anderen te openen met als doel om deze rekeningen vervolgens weer te gebruiken voor oplichtingspraktijken', zo meldt de politie. Eind november liep hij tegen de lamp en kon hij door de politie worden aangehouden.

Deepfake met ID's

De man gebruikte de identificatiebewijzen van onwetende slachtoffers om de bankrekeningen aan te vragen. Deze verkreeg hij onder andere via het aanbieden van appartementen waarvoor hij bij de geïnteresseerden persoonlijke documenten opvroeg, zoals bankafschriften en salarisstroken. Om het digitale identiteitsverificatieproces van de bank te doorlopen, paste hij de gezichtskenmerken, zoals ogen, neus en mond, van de foto’s op de identificatiedocumenten aan naar zijn eigen gezicht of nam de gezichtskenmerken van het identiteitsbewijs over op zijn eigen gezicht. Door middel van deze zogeheten deepfake techniek slaagde hij erin om tientallen bankrekeningen te openen en misbruiken. Inmiddels hebben de betrokken partijen maatregelen genomen om deze werkwijze te detecteren.

Toevalstreffer

Nadat de bank de frauduleuze bankrekeningen opmerkte en bij de politie meldde, startte een specialistisch team gericht op de aanpak van digitale criminaliteit een onderzoek. Zij konden tenminste 46 rekeningen aan de verdachte koppelen. Terwijl het onderzoek liep, leidde het spoor sneller dan verwacht naar de verdachte toe. Bij een controle bij de grensovergang kregen collega’s van de Koninklijke Marechaussee (KMar) de man in het vizier. Omdat hij een grote hoeveelheid bankpassen bij zich had, kregen zij het vermoeden dat hij betrokken zou zijn bij pinpasfraude. Zo konden agenten de 34-jarige man uit Amsterdam vervolgens aanhouden. Het onderzoek loopt nog steeds en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

In bewaring gesteld

De man zit in voorlopige hechtenis. Afgelopen vrijdag is de verdachte door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.