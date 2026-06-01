Suzuki DRZ-400 en Honda XR600R zeer geliefd onder motorrijders

Motorrijden is populairder dan ooit. Ook het aantal nieuwe en tweedehands motoren is explosief gestegen.

2024 Was dan ook een absoluut recordjaar: er werden bijna 20.000 nieuwe motoren verkocht, het hoogste aantal ooit geregistreerd en 13,38 procent meer dan in 2023. Momenteel hebben 829.424 motorfietsen een Nederlands kenteken.

Vooral de wat lichtere adventure en de all-road motoren zijn zeer geliefd. Opvallend is dat in het oldtimer segment vooral de Suzuki DRZ-400 modellen en de Honda XR600R ook erg in trek zijn bij motorliefhebbers en verzamelaars. Het is niet voor niks dat Suzuki de DRZ-400 reeks opnieuw in de markt heeft gezet. De wat oudere hierboven genoemde motoren zijn ooit ontwikkeld om een Dakar uit te kunnen rijden in de jaren 80/90. Tegenwoordig worden met onder andere deze motoren in ons land graag een TET (Trans Euro Trail) verreden.

Voor een beetje knappe Suzuki moet je je portemonnee flink aanspreken.

De verwachting is dan ook dat deze twee modellen hun waarde blijven behouden. In de VS zijn deze motoren dan ook naast een Harley erg geliefd.