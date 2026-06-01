maandag, 1. juni 2026 - 18:35 Update: 01-06-2026 18:50
Twee gewonden door aanrijding voertuigen van zelfde bedrijf op N34
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Annen/Anloo
Op de N34, boven het viaduct tussen Anloo en Annen, zijn maandagmiddag twee voertuigen van hetzelfde bedrijf met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval raakten twee personen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.
Onderzoek
Uit een van de voertuigen lekt diesel op de weg. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.