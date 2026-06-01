maandag, 1. juni 2026 - 16:49 Update: 01-06-2026 17:31
Onweersstorm richt flinke schade aan bij geparkeerde auto vliegveld Eelde
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Eelde
Vrijdagavond raasde rond 17.50 uur een pittige storm met regen en onweer over Drenthe. Op Groningen Airport Eelde moest een auto er aan geloven die op de Machlaan vlak voor het vliegveld geparkeerd stond.
Zware boom op auto
Een flinke boom waaide door de zware storm om en kwam terecht op de geparkeerde auto. De brandweer heeft de boom aan mootjes gezaagd. Er vielen geen gewonden.