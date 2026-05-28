Kopstaart botsing voor rotonde N34

Beide bestuurders in ambulance onderzocht

De bestuurders hadden beide voertuigen al op de carpoolplaats gezet zodat het verkeer er geen last van had. Het ongeval gebeurde voor de rotonde bij de N34 komende uit Zuidlaren. Beide bestuurders zijn onderzocht in de ambulance op letsel maar zover bekend was opname niet nodig. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft beide voertuigen geborgen.