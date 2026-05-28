donderdag, 28. mei 2026 - 19:30 Update: 28-05-2026 20:03
Kopstaart botsing voor rotonde N34
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Zuidlaren
Donderdagmiddag vond in het Drentse Zuidlaren op de N386 - Verlengde Stationsweg een klassieke kopstaart botsing plaats. Hierbij raakten twee auto`s fors beschadigd.
Beide bestuurders in ambulance onderzocht
De bestuurders hadden beide voertuigen al op de carpoolplaats gezet zodat het verkeer er geen last van had. Het ongeval gebeurde voor de rotonde bij de N34 komende uit Zuidlaren. Beide bestuurders zijn onderzocht in de ambulance op letsel maar zover bekend was opname niet nodig. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft beide voertuigen geborgen.