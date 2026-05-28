DSI houdt verdachte aan in Amsterdam

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft donderdagmiddag in Amsterdam een verdachte in een woning aan de Singel aangehouden. Dit omdat hij in het bezit zou zijn van een vuurwapen.

Rond 16.00 uur verzamelde een groot aantal leden van de DSI zich rondom het Muntplein in het centrum van de Hoofdstad. In de woning zou een man een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Omstreeks 16.30 uur viel de zwaar bewapende eenheid een woning binnen en hield de manspersoon aan.

Bij de actie is er gebruik gemaakt van drones. De politie laat weten dat er een 58-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

In de woning werd er een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Volgens de politie zou een het incident zijn in de relationele sfeer