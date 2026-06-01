Dinsdag flinke onweersbuien

Dinsdagmiddag ontstaan er boven het zuiden enkele onweersbuien. Deze onweersbuien trekken in de loop van de middag naar het noordoosten en worden daarbij zwaarder.

Naast blikseminslag is er vooral in de noordoostelijke helft kans op lokale schade en overlast door windstoten. Ook is er kans op hagel en kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan. De buien verlaten het noordoosten in de eerste helft van dinsdagavond.