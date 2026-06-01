Nieuwe maatregelen nodig voor herstel van natuur in het Naardermeer

De provincie Noord-Holland wil nieuwe maatregelen nemen om de natuur in het Naardermeer te herstellen en te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat het op meerdere punten niet goed gaat met de natuur in het gebied.

Vooral de kwaliteit van waterplanten, rietmoeras en kwetsbare verlandingsnatuur is achteruitgegaan.

Wat is er aan de hand?

De natuur in het Naardermeer staat onder druk. Waterplanten verdwijnen, rietkragen ontwikkelen zich onvoldoende en natuurlijke verlanding komt nauwelijks meer op gang. Daardoor gaan leefgebieden van beschermde planten en dieren achteruit. Dit komt onder andere door te hoge stikstofbelasting op het gebied, invasieve exoten zoals de Amerikaanse Rivierkreeft en vraat aan jong riet door ganzen.

De provincie kiest de komende jaren vooral voor herstel van het watersysteem, ook buiten de Natura 2000-begrenzing. Dat is nodig om de natuur op langere termijn te verbeteren. Het gaat onder meer om:

Uitbreiding natte bufferzone

In de Schil van het Naardermeer loopt een herinrichtingsproject om het gebied natter te maken en meer waterriet te ontwikkelen. Dit verhoogt de kans op terugkeer van de grote karekiet en andere belangrijke doelsoorten.

In de komende beheerplanperiode wordt het waterpeil in de kern van het Naardermeer stapsgewijs verhoogd en flexibeler beheerd. Dit draagt bij aan een robuuster hydrologisch systeem.

Bestrijden van invasieve soorten

Invasieve soorten, zoals de Amerikaanse rivierkreeft en ongelijkbladig vederkruid, worden gericht bestreden om de natuurkwaliteit te beschermen.

Door gericht populatiebeheer van ganzen neemt het aantal ganzen in het gebied af. Daardoor vermindert de vraat aan kwetsbare rietkragen. Op sommige locaties beschermen we rietkragen daarnaast met rasters. Zo krijgen ze de kans om te herstellen.

Sommige maatregelen uit de vorige beheerperiode zijn al in uitvoering, zoals de Schil Naardermeer. Andere maatregelen volgen na vaststelling van dit beheerplan. De problemen in het Naardermeer zijn niet in korte tijd ontstaan. Herstel duurt daarom ook langer. Met dit beheerplan wil de provincie verdere achteruitgang stoppen en werken aan duurzaam herstel van de natuur.