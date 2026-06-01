Politie houdt 17-jarige fakkelgooier bekerfinale aan

Tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC zijn stewards en agenten bekogeld met fakkels. 'Dit gebeurde nadat stewards en agenten een persoon met een bivakmuts van de tribune wilden verwijderen', zo meldt de politie vandaag.

17-jarige verdachte uit Bergen

'Na onderzoek van het voetbalrechercheteam Rotterdam is donderdag 28 mei een 17-jarige uit de gemeente Bergen aangehouden', aldus de politie.

Finale KNVB Beker in de Kuip

Op 19 april 2026 werd in de Rotterdamse Kuip de finale van de KNVB beker tussen de voetbalclubs AZ en NEC gespeeld. Vlak voor de wedstrijd om 18.00 uur begon, stonden op de tribune meerdere AZ-supporters met bivakmutsen op. Ook stonden er diverse supporters met vuurwerkfakkels.

Persoon met bivakmuts op

Stewards wilden een persoon met een bivakmuts van de tribune halen, maar daarbij ontstond een worsteling. Agenten schoten te hulp. Omstanders die het niet eens waren met de aanhouding bemoeiden zich ermee. Ook werden er fakkels gegooid. Meerdere stewards en agenten werden door de brandende fakkels geraakt.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De politie deed onderzoek naar dit geweld tegen de agenten en stewards en kwam uit bij de 17-jarige jongen. Hij werd donderdagochtend vroeg aangehouden in zijn woning. Het onderzoek naar medeverdachten wordt voortgezet. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.