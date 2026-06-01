Al 10.000 gebruikers van kortingsactie voor mensen met kleine beurs

Inwoners met een laag inkomen kunnen in alle gemeenten van de provincie Utrecht sinds januari van dit jaar met 70 procent korting reizen met de U-OV bus en -tram in de daluren (de rustige uren).

Inwoners van 65 jaar en ouder profiteren van de landelijke leeftijdskorting en ontvangen zelfs 80 procent korting. In de gemeente Amersfoort kunnen inwoners met een laag inkomen gratis reizen met U-OV tijdens de daluren. Dit is mogelijk dankzij een aanvullende financiële bijdrage van deze gemeente.

Inchecken bij het openbaar vervoer

Met deze regeling zorgen de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten er samen voor dat openbaar vervoer betaalbaar blijft voor iedereen. Inmiddels zijn 25 van de 26 gemeenten gestart. Één gemeente is in voorbereiding.

Grote belangstelling: al 10.000 aanmeldingen



In de afgelopen maanden hebben inwoners met een laag inkomen van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met informatie over het speciale kortingsabonnement. Inmiddels hebben al 10.000 inwoners het abonnement aangevraagd. Zij reizen nu met korting of zelfs gratis met U-OV in de daluren. Dit aantal laat zien dat de behoefte aan betaalbaar openbaar vervoer groot is.

Meer kunnen meedoen, ontmoeten en eropuit



Met dit kortingsabonnement willen provincie en gemeenten ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Betaalbaar openbaar vervoer helpt mensen om eropuit te gaan, anderen te ontmoeten en actief in de maatschappij te zijn. Of het nu gaat om een bezoek aan familie, (vrijwilligers)werk, een medische afspraak of een dagje weg: vervoer mag geen drempel zijn.

Zo werkt het



Inwoners met een laag inkomen hebben van hun gemeente een brief of e-mail ontvangen met uitleg over het aanvragen van het kortingsabonnement. Wie deze niet heeft ontvangen, maar denkt wel in aanmerking te komen voor een kortingsabonnement, kan alsnog een persoonlijke aanmeldcode aanvragen. Met deze code kan het abonnement eenvoudig worden aangevraagd.