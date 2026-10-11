Vuurwerk aangetroffen in slaapkamer van woning in Barneveld

De politie heeft zaterdag een grote hoeveelheid verboden vuurwerk in beslag genomen in een woning in Barneveld. 'Agenten kwamen bij het adres uit na een melding over de vernieling van een kunstgrasveld aan de Wethouder Zandbergenlaan, vermoedelijk met vuurwerk. Het vuurwerk in de woning lag zelfs in de slaapkamer', zo meldt de politie zaterdag.

Zelfgemaakte vuurwerkbommen

Even voor 15.00 uur kwamen er meldingen binnen over vuurwerkoverlast in de omgeving van de Wethouder Zandbergenlaan. Bij aankomst zagen agenten dat er flinke schade was ontstaan aan een kunstgrasveld. Uit onderzoek bleek dat het ging om zelfgemaakte vuurwerkbommen, gemaakt van vuurwerk en drinkflesjes met brandbare vloeistof. Dergelijke bommen kunnen ernstige schade veroorzaken en kunnen leiden tot onschuldige slachtoffers. De politie vermoedt dat er jonge jongens bij betrokken waren.

Slaapkamer

Vervolgonderzoek bracht de politie bij een adres in het centrum van Barneveld. Daar werd een grote hoeveelheid verboden vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Enkele dozen stonden zelfs in de slaapkamer.

Oproep aan ouders

De politie verbaast zich erover hoe achteloos vuurwerkbommen worden gemaakt, zonder dat men zich realiseert dat dit zelf geknutselde materiaal zeer ernstig letsel kan veroorzaken. Daarom roepen we ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. Ook de opslag van verboden vuurwerk kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de verzekering van de woning als het misgaat. Daarnaast bestaat er natuurlijk een risico op schade en slachtoffers.