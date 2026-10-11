Rijkswaterstaat en SAMEN tekenen contract voor transport en installatie nieuwe boogbruggen Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat heeft het contract voor het transport en de installatie van de boogbruggen van de Van Brienenoordbrug (A16) gegund aan de aannemerscombinatie SAMEN bestaande uit de bedrijven Mammoet en Sarens. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Iconische brug vernieuwd

'Het contract is één van de deelcontracten waarmee de iconische brug tussen 2028 en 2033 wordt vernieuwd. De werkzaamheden leiden de komende jaren tot een van de meest spectaculaire infrastructurele operaties van Nederland: het vervoer van boogbruggen met een gewicht tot ca 8,5 duizend ton over het water van Dordrecht naar Rotterdam.

Basculebrug

Na de eerdere gunning van het contract voor de vernieuwing van de basculebrug zet Rijkswaterstaat met deze ondertekening een volgende belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de Van Brienenoordbrug, de drukste brug van Nederland. De aannemerscombinatie SAMEN wordt verantwoordelijk voor het transport van de oude en nieuwe boogbruggen tussen de bruggenwerf op het Duivelseiland in Dordrecht en de Van Brienenoordbrug (A16) in Rotterdam. Ook verzorgt zij het verwijderen en plaatsen van de boogbruggen.

Een uitzonderlijke operatie

Het vervangen van de twee stalen boogbruggen is een operatie van uitzonderlijke omvang. De combinatie SAMEN heeft een aanbieding gedaan met de beste prijs kwaliteit-verhouding (BPKV). De aangeboden aanpak verkleint de risico’s bij het in- en uitladen van de boogbruggen van de bruggenwerf op pontons, de risico’s tijdens het varen naar de Van Brienenoordbrug en de daarbij horende passages van andere bruggen. Bij de Van Brienenoordbrug worden de bogen geplaatst in een nog te bouwen bruggenlift. Hierdoor kan een boog veilig op hoogte worden gebracht en op een beheerste wijze op zijn pijlers worden geplaatst.

Vervoer boogbrug over water

De nieuwe westelijke boogbrug wordt naar verwachting in de zomer van 2030 over het water naar Rotterdam vervoerd. Vervolgens wordt de bestaande boogbrug verwijderd en de nieuwe boogbrug geplaatst. Daarna wordt de bestaande westelijke boogbrug naar de werf in Dordrecht gebracht voor renovatie. Volgens de huidige planning keert deze gerenoveerde boogbrug in de zomer van 2032 terug om de huidige oostelijke boogbrug te vervangen.