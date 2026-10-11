Eerste ‘verjongde’ Cougar transporthelikopter binnen

De eerste volledig gemoderniseerde Cougar-transporthelikopter is afgelopen vrijdag aangekomen op Vliegbasis Gilze-Rijen. 'Dit type toestel is verouderd en wordt daarom grondig onder handen genomen. Dat gebeurt bij de fabrikant in Frankrijk. Het gaat in totaal om 12 Cougars', zo meldt het ministerie van Defensie.

Nieuwe cockpit en motor

De twee volgende gemoderniseerde Cougars worden ook nog dit jaar verwacht. 'Uiteindelijk moeten alle toestellen voorzien zijn van een nieuwe cockpit en motor. Ook communicatiesystemen en navigatieapparatuur hebben dan een upgrade gehad. De gemoderniseerde vloot blijft zo voldoen aan de militaire luchtvaarteisen en garandeert interoperabiliteit met bondgenoten', aldus Defensie.

Transport

Defensie zet de Cougar in voor transport van troepen, medische evacuaties en bevoorrading. Voor dit soort taken blijft deze helikopter beschikbaar tot de Caracal zijn intrede doet. Volgens de huidige planning is dat in 2030. Op 7 oktober ging de bouw van de eerste Caracal-helikopter van start.