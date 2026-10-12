In september 16 procent meer faillissementen dan een jaar eerder

In september 2026 zijn 320 bedrijven failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn 44 faillissementen meer dan een jaar eerder, en 16 meer dan in augustus. De faillissementsgraad was met 8,5 faillissementen per honderdduizend bedrijven in september 2026 hoger dan een jaar eerder.

Faillissementsgraad hoger dan een jaar eerder

De faillissementsgraad kwam in september uit op 8,5. Een jaar eerder werden er per honderdduizend bedrijven 7,5 bedrijven failliet verklaard.

De faillissementsgraad, die vanaf 2015 berekend wordt, was tot nu toe met 24,8 het hoogst in maart 2015. In augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per honderdduizend bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad en nam deze in 2025 weer licht af. Vanaf half 2025 schommelt de waarde rond de 7 en 8.

Grootste ontwikkeling faillissementsgraad in de horeca

In september zijn naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de vervoer en opslag. Per honderdduizend vervoer- en opslagbedrijven gingen er 37,8 failliet, een jaar eerder waren dat er 25,3.

De faillissementsgraad in de horeca kende echter de grootste ontwikkeling. Daar daalde de faillissementsgraad van 46,7 vorig jaar, naar 25,2 faillissementen per honderdduizend horecabedrijven in september 2026.