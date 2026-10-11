Man die cameraploeg Powned bedreigde in Oosterpark veroordeeld tot 4 maanden celstraf

Afgelopen donderdag stond een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op een snelrechtzitting op verdenking van het bedreigen van een cameraploeg van Powned. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Oosterpark

De bedreiging gebeurde toen de cameraploeg in het Amsterdamse Oosterpark een item aan het draaien was. Ook stond de man voor de rechter omdat hij als ongewenst vreemdeling in Nederland verbleef. 'De man werd door de rechter veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf', aldus het OM.

Klap op de camera

Op woensdagmiddag 30 september 2026 draaide een filmploeg van Powned een item in het Amsterdamse Oosterpark toen de verdachte de filmploeg benaderde. Terwijl de filmploeg bezig was met een interview vroeg de verdachte of hij ook wat mocht zeggen. Toen dat mocht en de camera op hem werd gericht, gaf hij een klap op de camera.

Stekende beweging met mes

De bij de filmploeg aanwezige beveiliger sprong vervolgens tussen de verdachte en de cameraman. Daarop haalde de verdachte een mes uit de buidel van zijn trui, maakte een stekende beweging en zei ‘ik ga je steken’. Ook een collega van de cameraman hoorde de verdachte deze woorden zeggen.

Verdachte aangehouden

Van het incident zelf zijn geen beelden. Wel zijn er beelden van het aan komen lopen van de verdachte tot het moment dat hij tegen de camera sloeg waardoor de camera even uitviel. Op basis van het signalement kon de verdachte diezelfde middag nog in het Oosterpark worden aangehouden. De politie trof later ook het gebuikte mes in het Oosterpark aan.

'Gefilmd zonder toestemming'

De verdachte heeft bij de politie niet willen verklaren over wat er is gebeurd, maar hij heeft bij de rechter-commissaris gezegd dat er zonder toestemming werd gefilmd terwijl hij niet gefilmd wilde worden.

Journalistieke taak

Een bedreiging kan ongelooflijk veel en soms ook langdurig angst bij mensen veroorzaken. Helemaal wanneer de bedreigende woorden kracht worden bijgezet doordat daadwerkelijk een wapen wordt getoond. De officier in haar requisitoir: “Het is extra kwalijk dat de verdachte iemand bedreigt die als beveiliger van de filmploeg aan het werk is. Van mensen die hun werk staan te doen blijf je af! De aangever en zijn collega’s waren bezig met hun journalistieke taak door een item te maken over de forse maatschappelijke problematiek in het Oosterpark. Problematiek die de verdachte met zijn handelen overigens nog maar eens kracht heeft bijgezet. Het is van groot belang dat journalisten hun werk kunnen doen. Dat zij daarbij te maken krijgen met geweld of bedreiging met geweld is onacceptabel.”

