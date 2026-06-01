Hergebruik van waardevolle grondstoffen groeit

De samenwerking rond circulair slopen en het hergebruik van bouwmaterialen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit verder. Op 28 mei ondertekenden 9 nieuwe partijen de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen.

Hergebruik waardevolle materialen

Binnen de circulaire deal werken overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven, slopers en specialisten samen aan circulair slopen van gebouwen en het hergebruik van waardevolle materialen in bouw- of renovatieprojecten. Ook onderwijs- en financiële instellingen dragen bij. Het doel: minder verspilling en een beter gebruik van grondstoffen in de bouw.

De nieuwe deelnemers zijn gemeente Amsterdam, Bouwbedrijf Kesselaar & zn., De Nijs Bouw en Ontwikkeling, Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Amsterdam, Ooijevaar, Rabobank Noord West, Insert, New Horizon en Repurpose (met bouwmarktplaats Madopt).

De deal in de MRA bouwt voort op de eerste Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, opgezet door provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland.

Delen van kennis en ervaring

De ondertekening vond plaats tijdens een werksessie bij GSF Glasgroep in Almere. Deelnemers deelden daar kennis en ervaringen en gingen aan de slag met actuele vragen uit de praktijk. Ook werden praktijkvoorbeelden gedeeld. IDDS Bouw- en Sloopmanagement gaf inzicht in circulair slopen en het hergebruik van materialen. Hemubo liet zien hoe herbruikbare materialen worden toegepast in het renovatieproject Rivierenhuis in Amsterdam.