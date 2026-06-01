Werkzaamheden Drenthe in juni langs de N34, N381 en N391

Afsluiting delen N-wegen

'Om dit veilig te doen, sluit de provincie delen van de N34, N381 en N391 tijdelijk in beide richtingen af. Borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan via aansluitende provinciale wegen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd', aldus de provincie. Tijdens de afsluiting rijden bussen via een omleidingsroute. De actuele reisinformatie staat op www.qbuzz.nl.

N34 dicht

tussen de provinciegrens met Overijssel en Coevorden-Noord: vrijdag 5 juni van 19.00 uur tot zaterdag 6 juni 00.00 uur

tussen Emmen (N381) en Borger: zaterdag 13 juni van 8.00 uur tot 20.00 uur

tussen Borger en Gieten: zaterdag 13 juni van 8.00 uur tot 20.00 uur

tussen verkeersplein Gieten en Westlaren: dinsdag 23 juni van 2.00 uur tot 6.00 uur

Tussen Westlaren en De Punt (aansluiting met de A28): woensdag 24 juni van 2.00 uur tot 6.00 uur

Let op: tussen Gieten en het verkeersplein Gieten (N33) blijft de weg open. Tijdens de werkzaamheden op maandag 22 juni van 23.00 uur tot dinsdag 23 juni 2.00 uur rijdt het verkeer over één rijbaan.

N381 dicht

tussen de provinciegrens met Friesland en Beilen (A28): maandag 8 juni van 19.00 uur tot dinsdag 9 juni 3.00 uur

tussen Beilen en Westerbork: dinsdag 9 juni van 19.00 uur tot woensdag 10 juni 3.00 uur

tussen Westerbork en de aansluiting met de N34: dinsdag 9 juni van 19.00 uur tot woensdag 10 juni 3.00 uur

N391 dicht:

tussen Ter Apel en de Rondweg Emmen: maandag 15 juni van 19.00 uur tot dinsdag 16 juni 3 uur.

In juni maait de provincie ook langs andere provinciale wegen. De werkzaamheden gebeuren met een rijdende afzetting, waardoor verkeer kan blijven doorrijden.

Maaien van bermen

Goed zicht is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Hoge begroeiing kan het zicht belemmeren. Daarom maait de provincie Drenthe de bermen langs provinciale wegen en vaarwegen. Dat gebeurt op een manier die rekening houdt met beschermde planten en dieren in de berm. Zo sluit de provincie aan bij landelijk beleid. In juni maait de provincie alleen de eerste 1,5 meter van de berm en de hoeken bij kruisingen. In september en oktober maait de provincie de hele bermen langs wegen en de taluds bij viaducten en kanalen en neemt daarbij ook de sloten mee. Rotondes en kruispunten krijgen twee keer per jaar een maaibeurt.

Jakobskruiskruid

Op verschillende plekken in Drenthe komt Jakobskruiskruid voor. Deze plant levert een bijdrage aan ecologie en biodiversiteit. Zo is het een waardevolle voedselbron voor bijen, (zweef)vliegen en vlinders dankzij de nectar en het stuifmeel. Tegelijkertijd bevat Jakobskruiskruid een giftige stof die in gedroogde vorm – bijvoorbeeld in hooi – schadelijk kan zijn voor vee. Dat vraagt om zorgvuldigheid bij het beheer van de plant. Om grondeigenaren en andere betrokkenen duidelijkheid te bieden, heeft de provincie Drenthe een protocol vastgesteld. Hierin staat beschreven in welke situaties wel of niet gemaaid wordt naar aanleiding van meldingen over Jakobskruiskruid. Het protocol is te vinden op de website van de provincie Drenthe.