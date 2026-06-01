Verdachte neerschieten politiemedewerker Schoonhoven door Duitsland overgeleverd aan Nederland

De 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die twee maanden geleden in Duitsland werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op 19 maart van dit jaar in Schoonhoven, is op Nederlandse bodem. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Voorgeleiding

De man die ervan wordt verdacht de schutter te zijn, werd op vrijdag 29 mei door de Duitse autoriteiten overgedragen aan rechercheurs van het TGO-team dat de zaak onderzoekt en is ingesloten voor verhoor. Op maandag 1 juni is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd.

Politieman van Iraanse afkomst

Donderdag 19 maart kreeg de politie vlak voor 07.00 uur de melding dat er op het Pascalplein in Schoonhoven iemand zou zijn neergeschoten. Agenten troffen ter plaatse een zwaargewonde man aan. Het bleek te gaan om een 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst, werkzaam bij het Politiedienstencentrum (PDC). Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd.

Vuurwapen in berm gevonden

Direct werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart, dat onder leiding van het openbaar ministerie sindsdien volop onderzoek doet naar deze zaak. Op de dag van het schietincident werd in de berm langs de N210 in Schoonhoven een vuurwapen aangetroffen. Ook is de vermoedelijke vluchtauto, een gestolen Toyota Yaris voorzien van gestolen kentekenplaten, aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek.

Spoor leidt naar Duitsland

Het onderzoek leidde al vrij snel tot de identiteit van de verdachte, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, waarvan het vermoeden bestond dat hij zich in Duitsland zou bevinden. Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten werd hij woensdagavond 25 maart door de Duitse politie aangehouden in Dortmund.

Overgdragen bij Nederlands-Duitse grens

De verdachte zat sindsdien vast in Duitsland, waar hij in afwachting van het overleveringsverzoek een celstraf uitzat die hem in Duitsland was opgelegd. Op vrijdag 29 mei is hij bij de Nederlands-Duitse grens overgedragen aan rechercheurs van het TGO-team.