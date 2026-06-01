Drie gewonden bij steekincidenten Den Haag

In Den Haag zijn bij drie steekpartijen twee mensen gewond geraakt. De steekincidenten vonden plaats op de Kalvermarkt en bij het Koningin Julianaplein.

De incidenten vonden plaats rond kwart over één. Twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie heeft één verdachte aangehouden. Of de steekincidenten met elkaar verband houden wordt onderzocht.