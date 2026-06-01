Vernieuwde Yaris Cross van Toyota

Toyota maakt de prijzen bekend van de vernieuwde Yaris Cross. Nieuwe Toyota Yaris Cross nu te bestellen vanaf 31.695 euro.

De compacte hybride SUV krijgt een aangescherpt design met een nieuw front, andere LED-verlichting en een verder verfijnd interieur. De Yaris Cross verschijnt als Active, First Edition, Executive en sportieve GR SPORT bij de Nederlandse dealers.

De Yaris Cross heeft een stijlvolle update gekregen. Het nieuwe frontdesign en de LED-koplampen met geïntegreerde dagrijverlichting geven hem een krachtigere, modernere uitstraling. De nieuwe grille met honingraatpatroon, de afwerking in carrosseriekleur en de zwarte SUV-accenten zorgen voor een zelfverzekerde uitstraling vanuit elke hoek.