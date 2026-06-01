Omzet horeca groeit in eerste kwartaal 2026 met ruim 2 procent

De omzet van de horeca groeide in het eerste kwartaal van 2026 met 2,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van logiesverstrekking lag 1,9 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 2,3 procent hoger.

Het eerste kwartaal van 2026 is het twintigste kwartaal op rij waarin de horeca meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei van 2,2 procent is wel de kleinste groei in de afgelopen 5 jaar.



Omzet logiesverstrekkers bijna 2 procent hoger



In het eerste kwartaal van 2026 was de omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Hotels zetten 0,4 procent meer om. De omzet van de overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, groeide met 5,5 procent.

Eet- en drinkgelegenheden zetten ruim 2 procent meer om



De eet- en drinkgelegenheden hebben in het eerste kwartaal 2,3 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De fastfoodrestaurants realiseerden met 3,8 procent de grootste omzetstijging van de eet- en drinkgelegenheden. De omzet van kantines en catering groeide met 2,6 procent. De restaurants en cafés hebben respectievelijk 1,6 en 1,3 procent meer omgezet dan in het eerste kwartaal van 2025.



Horecaondernemers negatiever bij aanvang tweede kwartaal



Ongeveer drie weken geleden publiceerde het CBS over het ondernemersvertrouwen van de Nederlandse bedrijfstakken bij aanvang van het tweede kwartaal van 2026. Het ondernemersvertrouwen daalde naar -14,8 aan het begin van het tweede kwartaal van 2026. Het is de grootste daling van het vertrouwen na het begin van het eerste kwartaal van 2022. Het ondernemersvertrouwen is in alle bedrijfstakken gedaald en negatief.

Het ondernemersvertrouwen in de horeca daalde van -12,0 aan het begin van het eerste kwartaal van 2026 naar -30,1 bij aanvang van het tweede kwartaal van 2026. Horecaondernemers waren negatiever over zowel de ontwikkeling als de verwachting van het economisch klimaat.