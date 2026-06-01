Detailhandel zet 3,4 procent meer om in april

De detailhandel heeft in april 3,4 procent meer omgezet dan in april 2025, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume was 2,6 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel, niet in winkels) groeide met 3,5 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 3,2 procent.

Online is 5,9 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in april. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder de correctie was de omzet van de detailhandel 3,0 procent hoger dan in april 2025.

Omzet non-food 3,5 procent hoger



De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in april 2026 met 3,5 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 3,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Drogisterijen boekten 9,6 procent meer omzet dan in april 2025. Winkels in recreatieartikelen noteerden een omzetgroei van 8,6 procent. Winkels in consumentenelektronica en winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) zetten respectievelijk 4,3 en 3,3 procent meer om dan een jaar eerder. Kledingwinkels boekten 1,7 procent omzet. De omzet van winkels in meubels en wooninrichting was, met een groei van 0,1 procent, nagenoeg gelijk aan het niveau van april 2025. De omzet van winkels in schoenen en lederwaren lag 3,6 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Food boekt ruim 3 procent meer omzet



Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in april 3,2 procent meer omgezet dan in april 2025. Het verkoopvolume was 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van supermarkten groeide met 3,8 procent, terwijl de omzet van speciaalzaken 0,9 procent lager was.

Online bijna 6 procent meer omgezet



In april 2026 was de online omzet 5,9 procent hoger dan in april 2025. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 6,2 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De online omzet van winkels, waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers), was 5,5 procent hoger.

De online omzet van winkels in consumentenelektronica was 11,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Winkels in kleding en modeartikelen hebben online 7,2 procent meer omzet geboekt. Voor winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen en winkels in overige non-foodartikelen was de groei respectievelijk 6,8 en 3,8 procent.