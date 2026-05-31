zondag, 31. mei 2026 - 12:54 Update: 31-05-2026 13:27
Meerdere mensen onwel tijdens marathon Groningen
Foto: Bert van den Berg
Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse mensen onwel geworden, verdeelt over de gehele route. Dit meldt de Veiligheidsregio Groningen.
Omdat de slachtoffers op diverse plekken langs de route hulpverlening moeten krijgen, is opgeschaald naar GRIP 1.
Hiermee wordt gezorgd voor een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten.