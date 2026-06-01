Nissan JUKE Pulse laat harten sneller kloppen

Nieuwe uitvoering van de Nissan JUKE met opvallende graphics, onderscheidende 19" wielen en nieuwe carrosseriekleur Ocean Deep. Zeer complete uitrusting met onder andere Bose® Personal® audiosysteem, Nissan ProPilot en 360° Around View Monitor. Nieuwe Nissan JUKE Pulse nu te bestellen vanaf € 37.990, eerste leveringen verwacht vanaf deze zomer.

Nissan introduceert de JUKE Pulse. Dit is een nieuwe uitvoering met specifieke designelementen, opvallende graphics en het hoogste uitrustingsniveau dat beschikbaar is binnen het JUKE‑gamma. Bij de Pulse komt het kenmerkende karakter van de compacte SUV extra tot uiting: zelfverzekerd, onderscheidend en onmiskenbaar JUKE.

De Nissan JUKE onderscheidt zich al ruim zestien jaar met een eigen designtaal die liefhebbers van individualiteit aanspreekt. Sinds de introductie in 2010 heeft het unieke karakter de positie van de Nissan JUKE in het B‑SUV-segment bepaald, met meer dan 1,4 miljoen verkochte exemplaren in vijftig landen.