Hyundai introduceert bidirectioneel laden in Nederland

Hyundai start in Nederland met een exclusief V2G-aanbod voor de volledig elektrische IONIQ 9. In samenwerking met Vattenfall wordt in een kleinschalige pilot de V2G-technologie beschikbaar gesteld aan maximaal 40 deelnemers.

Zij ontvangen onder meer een gratis bidirectionele laadpaal, installatie, een gratis laadtegoed voor maximaal 6 maanden en een financiële vergoeding bij overstap naar een Vattenfall-energiecontract. Na een succesvolle pilot zal deze service worden uitgebreid naar andere EV-modellen uit de brede Hyundai line-up van volledige elektrische voertuigen. Op dit moment biedt Hyundai al zes volledige elektrische modellen en met de komst van de IONIQ 3 en de elektrische Staria zullen dit er acht zijn in 2026.