Citroën blaast icoon nieuw leven in met de terugkeer van de 2CV

Het toekomstige model vertaalt een nieuwe visie op toegankelijke mobiliteit met een focus op eenvoud, veelzijdigheid en aantrekkingskracht.

Dit populaire concept sluit perfect aan bij de positionering van Citroën op het gebied van betaalbare elektrische mobiliteit, met meer bewegingsvrijheid en een betere prijs-waardeverhouding zonder concessies te doen aan identiteit en karakter.

Meer details over dit veelbelovende project worden bekendgemaakt op de autoshow van Parijs in oktober 2026.

Citroën bevestigt de komst van een nieuw model dat is geïnspireerd op de iconische 2CV. De ontwikkeling van deze auto maakt deel uit van het strategische plan FaSTLAne van Stellantis.

De Citroën 2CV werd ooit ontwikkeld om mobiliteit bereikbaar te maken voor iedereen en had met zijn slimme combinatie van eenvoud en comfort een grote impact op het dagelijks leven van miljoenen mensen. In een tijd waarin opnieuw veel behoefte is aan toegankelijke mobiliteitsoplossingen zijn de kwaliteiten die de 2CV destijds zo bijzonder maakten relevanter dan ooit. Met dit nieuwe model vertaalt Citroën die filosofie naar de verwachtingen van een nieuwe generatie.