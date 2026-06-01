Nieuwe Lancia Gamma: stijl, elegantie en tot 375 pk aan kracht verpakt als crossover-fastback

Lancia maakt zich klaar voor een belangrijk nieuw hoofdstuk in de evolutie van het merk: de nieuwe Lancia Gamma.

Dit model herinterpreteert de onderscheidende waarden van het merk op een eigentijdse manier en vertegenwoordigt de meest geavanceerde expressie: Italiaanse elegantie, innovatie, kracht en efficiëntie.

De nieuwe Lancia Gamma is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Italië en komt in het vierde kwartaal van 2026 naar Nederland. De eerste versie zal de topversie zijn. Deze volledig elektrische, meest krachtige en elegante AWD-variant biedt maar liefst 375 pk en een bereik tot 675 km (WLTP). Deze versie belichaamt de stijl, elegantie en kracht van de nieuwe crossover-fastback en combineert dat met een uitzonderlijk hoge range voor maximaal rijplezier.