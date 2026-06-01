Fiat Topolino wint prestigieuze internationale Compasso d'Oro ADI-designprijs en krijgt een plek in ADI Design Museum te Milaan

FIAT kondigt met trots aan dat de Fiat Topolino is onderscheiden met de prestigieuze Compasso d'Oro ADI, een van de belangrijkste internationale onderscheidingen voor industrieel design.

De compacte elektrische stadsauto overtuigde de jury met zijn eenvoudige ontwerp, uitgesproken Italiaanse design en maatschappelijke relevantie. Met zijn speelse uitstraling en toegankelijke karakter geeft de Topolino een nieuwe invulling aan stedelijke mobiliteit.



De onderscheiding betekent bovendien een blijvende erkenning. Winnaars van de Compasso d'Oro worden opgenomen in de historische ADI Compasso d'Oro Collection in het ADI Design Museum in Milaan. De collectie wordt door het Italiaanse ministerie van Cultuur erkend als cultureel erfgoed van uitzonderlijke artistieke en historische waarde. Daarmee draagt de prijs bij aan het behoud en de promotie van het beste Italiaanse design.