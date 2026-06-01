Bonden gaan door met stakingen en acties

FNV, CNV en VCP gaan door met acties en het voorbereiden van stakingen. De bonden zien geen aanleiding de acties af te blazen nadat in het gesprek vandaag is gebleken dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet van tafel wil halen.

FNV-voorzitter Hans Spekman: ‘Dit kabinet maakt de toekomst van mensen onnodig onzeker en kiest ervoor om de bezuinigingen op het sociale vangnet boven de markt te laten hangen. Als je je baan verliest, ziek wordt of niet meer kunt werken, dan verdien je zekerheid. Maar dit kabinet breekt juist die zekerheid voor miljoenen Nederlanders af en trekt het sociale vangnet onder mensen vandaan. Dat accepteren wij niet en dus komen we in actie.'

Hans Van den Heuvel, CNV-voorzitter: ‘We zijn constructief dit overleg in gegaan en dat was het ook vanuit de zijde van het kabinet. Maar het uiteindelijke aanbod is te mager. Het blijft te veel een getallenkwestie terwijl het over mensen moet gaan. Kwetsbare mensen die nu aan het kortste eind trekken en wiens zekerheden wegvallen. Daarom zijn acties nu noodzakelijk.’

Nic van Holstein, VCP-voorzitter: ‘Vandaag zochten wij helderheid. Voor mij is duidelijk geworden dat de bezuinigingen niet van tafel zijn en er te weinig oog is voor hardwerkende mensen. Er lijkt een parallelle werkelijkheid met de politieke mist rond bezuinigingen en intenties. Tot mijn teleurstelling kan ik niet anders dan vaststellen dat het onvoldoende is.’

Oogkleppen



De bonden trekken na dit gesprek unaniem de conclusie dat aan de eisen van hun ultimatum niet is voldaan. Dat betekent dat er in juni acties komen. Het steekt de bonden dat het kabinet vasthoudt aan haar eigen financiële kader. Het is een politieke keuze om de bezuinigingen nog boven de markt te laten hangen. Dat is onverantwoord, oneerlijk en maakt de Nederlandse economie minder veerkrachtig, waarschuwen de bonden.

Investeren in sociale zekerheid



De bonden dringen al jaren aan op het verbeteren van de regeling voor mensen die arbeidsongeschikt zijn, met name in de uitvoering gaat veel mis. Te veel mensen die willen werken komen niet aan een baan of wachten op een keuring. Waar dit kabinet kiest voor bezuinigen zijn regie en investeringen nodig. Juist dat laat het kabinet na. Op het vangnet voor mensen die buiten hun schuld werkloos worden hoeft niet te worden bezuinigd. Er is geen enkele noodzaak om mensen al na een paar maanden financieel in de problemen te brengen als ze buiten hun schuld hun baan verliezen of ziek worden. Er zijn wat de vakbonden betreft investeringen nodig en geen bezuinigingen.