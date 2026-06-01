Het Vierdaagsefeesten polsbandje zit weer vol verrassingen

Het officiële Vierdaagsefeesten polsbandje is vanaf vandaag weer verkrijgbaar. Het populaire polsbandje biedt bezoekers niet alleen zeven dagen lang onbeperkt toegang tot de 1.750 toiletten in de Nijmeegse binnenstad, maar het polsbandje geeft ook dit jubileumjaar weer exclusief toegang tot extra programma.

Sinds de introductie in 2022 is het polsbandje uitgegroeid tot een onmisbaar accessoire voor een zorgeloze feestweek. De organisatie blijft de waarde ervan ieder jaar vergroten. Na de forse uitbreiding van het aantal toiletten vorig jaar, pakt de organisatie dit jaar groots uit met unieke sanitaire primeurs, een exclusief jubileumprogramma en een hartverwarmende matchmaking-actie.

Plasse partout

Tijdens de Vierdaagsefeesten worden er maar liefst 1.050 urinoirs en 700 spoeltoiletten verspreid over de binnenstad van Nijmegen. Dankzij het polsbandjessysteem hoeven bezoekers niet per beurt af te rekenen, wat zorgt voor een extra vlotte doorstroom. Dit jaar introduceert de organisatie bovendien een pilot: op enkele strategische locaties worden voor het eerst vrouwenurinoirs geplaatst. Samen met de 21 rolstoeltoegankelijke toiletten zorgt dit voor een nóg completer aanbod. Het doel? Een passend toilet in de buurt voor íedereen.

Exclusief programma voor polsbandjesdragers

Dit jaar vieren de Vierdaagsefeesten hun 55e editie groots met een exclusief en gevarieerd programma, speciaal voor bezoekers met een polsbandje. Elke dag van de feestweek valt er met het bandje iets unieks te beleven. Van een gratis, duurzaam gebakken jubileumtaartje bij Foxy Coffee op zaterdag tot een speciaalbier-proeverij inclusief historische stadsroute op zondag. Gedurende de week kunnen festivalgangers onder andere hun toekomst laten voorspellen in het Kronenburgerpark, gratis met de pont naar Stadseiland Stek varen, of de liefde vieren met een pop-up huwelijk op Roze Woensdag. Richting het slotakkoord opent een mini-VIP-silent disco in de Molenstraatkiosk op 'Disco Donderdag' en zorgt een authentieke polaroidfoto van In a Wink op vrijdag voor een blijvende herinnering. Het polsbandjesprogramma biedt hiermee een unieke mix van feest, cultuur en Nijmeegse gezelligheid.

Talk to me

Voor veel bezoekers is het inmiddels een vertrouwd symbool: het officiële Vierdaagsefeesten polsbandje. Het polsbandje kan op twee manieren worden gedragen, elk met een eigen herkenbare look. Aan de binnenzijde prijkt ook dit jaar de tekst ‘Talk to me’. Dragers kunnen hiermee subtiel laten zien dat ze openstaan voor een goed gesprek of een nieuwe vlam. De organisatie versterkt dit initiatief op haar socialmediakanalen met een speciale matchmaking-actie. Deze is er niet alleen voor wie op zoek is naar 'die ene leuke jongen vooraan in het park', maar biedt ook een platform om een behulpzame vreemdeling achteraf persoonlijk te bedanken. Want de Vierdaagsefeesten, die maken we samen.

Bestel je polsbandje

Bestel je polsbandje nu voor €12,50 via Vierdaagsefeesten.nl/shop en laat het thuisbezorgen tot 13 juli. Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli kun je je polsbandje afhalen bij één van de volgende locaties:

• Tempelier

• Biessels

• Café de Stoof

• Hotel Credible

• Lindenberg

• Café Faber

• Café van Ouds

• Muzieum

• De Deut

• City Store (tot dinsdag 21 juli)



Vanaf zaterdag 18 juli zijn polsbandjes verkrijgbaar bij alle buitentoiletten van de Vierdaagsefeesten en bij de merchandisestands op de Molenstraat en Burchtstraat. Uitgefeest? Lever je bandje dan in bij de merchandisestand in de Burchtstraat, zodat het gerecycled kan worden.

