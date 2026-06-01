Meerdere nepagenten opgepakt na heterdaad

In onderzoeken door de recherche in Helmond en Geldrop, werden twee nepagenten aangehouden. 'Op woensdag 20 mei werd een 18-jarige man uit Susteren opgepakt, die wordt verdacht van vermoedelijke betrokkenheid bij tenminste 11 zaken van oplichting door nepagenten. Op vrijdag 29 mei werd in een andere zaak een 17-jarige nepagente uit Rotterdam in Geldrop op heterdaad betrapt toen ze probeerde een bejaarde vrouw op te lichten. De recherche ontdekte dat ook zij voor meer zaken in aanmerking komt', zo meldt de politie vandaag.

Heterdaad aanhouding

De man uit Susteren werd op 19 mei in Nijmegen betrapt toen hij zich op een adres voordeed als nepagent, waarna hij op heterdaad werd aangehouden. Na de aanhouding in Nijmegen bleek dat dezelfde verdachte mogelijk ook te maken zou kunnen hebben met een aantal zaken in Brabant. Zijn foto was al eerder binnen de politie gedeeld en daarvan werd hij herkend. De recherche onderzoekt zijn betrokkenheid bij oplichtingszaken in onder andere Helmond en Asten, maar mogelijk komen er gaande het onderzoek nog andere feiten naar boven.

Meekijken op bewakingscamera

In Geldrop belde de nepagente aan bij haar bejaarde slachtoffer, maar de zoon van het slachtoffer kon meekijken op bewakingsbeelden van zijn moeders huis. Hij betrapte de jonge oplichtster, die nog probeerde er vandoor te gaan. De zoon wist haar echter te overmeesteren en vast te houden totdat onze collega’s arriveerden. Zij namen haar mee voor nader onderzoek. Daaruit bleek zij mogelijk ook betrokken te zijn bij oplichtingszaken in onder andere in Geldrop en Helmond, maar ook in Zeist, Deventer en Emmen.

Onderzoek

Het onderzoek naar beide verdachten is in volle gang. De man werd vrijdag 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring stelde, maar toen de volledige beperkingen oplegde. Deze zijn inmiddels opgeheven. De op heterdaad aangehouden jonge vrouw werd maandag 1 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris en ook zij zit voorlopig vast.