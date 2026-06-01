Nieuwe subsidieregeling voor circulaire en klimaatinitiatieven

De provincie Utrecht start een nieuwe subsidieregeling om circulaire en klimaatinitiatieven te versnellen. De Subsidie Klimaat en Circulair is voor gemeenten, waterschappen, regionale netwerken en kleine ondernemers.

Zij kunnen subsidie aanvragen voor kansrijke initiatieven die grondstoffengebruik verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen of het vastleggen daarvan een stimulans geven.

In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie. Dit wordt verdeeld over 2026 en 2027, met een bedrag van 500.000 euro per jaar. Het eerste jaar is een leerjaar, omdat de subsidie in 2027 aangescherpt kan worden naar de behoefte van de gebruikers. Met deze subsidie wil de provincie samenwerking bij partners in de circulaire en klimaattransitie stimuleren en versnippering tegengaan. De provincie ziet externe samenwerkingspartners als een belangrijke schakel om de circulaire en klimaatdoelen te halen. Daarom is financiële ondersteuning essentieel en kan het een ‘boost’ geven.