Politie houdt 53 actievoerders aan bij onaangekondigde A12-blokkade Den Haag

De politie heeft zaterdagmiddag opgetreden nadat een groep XR-actievoerders de A12 in beide rijrichtingen had geblokkeerd. 'De actie was niet aangekondigd. 53 personen werden aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.

Verkeer in gevaar gebracht

Op zaterdag 29 augustus rond 13.00 uur liep een groep XR-actievoerders de A12 op. Twee personen die de blokkade veroorzaakten en daarbij het rijdende verkeer hinderden en in gevaar brachten zijn aangehouden en worden verdacht van overtreding van artikel 162 van het Wetboek van strafrecht. Het politieonderzoek hiernaar is nu nog gaande. Het OM neemt later op basis van het nu lopende onderzoek en het politiedossier een afdoeningsbeslissing.

Overtreding Wet Openbare Manifestatie

De burgemeester heeft een demonstratie op de snelweg verboden. De overige aanwezigen (51 personen) zijn derhalve na tweemaal te hebben gevorderd verwijderd van de A12. Zij zijn allemaal aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestatie en overgebracht naar het hoofdbureau. Daar werden zij geregistreerd. Twee personen die hun identiteitsbewijs niet konden tonen of niet wilden meewerken, werden aangehouden voor overtreding van de Wet op de identificatieplicht. De personen die zich wel legitimeerden zijn heengezonden.

Demonstreren op de snelweg

'Demonstreren op de snelweg brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee. Door de identiteit van de actievoerders vast te stellen kan in de toekomst worden vastgesteld of iemand zich al eerder op de snelweg heeft begeven en of dat aanleiding geeft hen vanwege die recidive alsnog te vervolgen', aldus de politie.

Snelweg weer vrijgegeven

Rond 15.00 uur is de blokkade op de A12 ten einde gebracht en weer vrijgegeven voor het verkeer.