Vrouw zwaargewond na val van balkon in Eindhoven, man (44) aangehouden

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 augustus troffen agenten rond 02.00 uur een zwaargewonde vrouw aan in een steeg achter een appartementencomplex aan de Philitelaan in Eindhoven. Dit meldt de politie zaterdag.

'Van balkon gevallen'

'De vrouw zou van een balkon gevallen zijn. Omdat de omstandigheden waaronder dat gebeurd zou zijn erg onduidelijk waren, hielden we een 44-jarige Eindhovenaar aan voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident. De recherche startte een onderzoek en is op zoek naar getuigen', aldus de politie.

Bekenden van elkaar

De later aangehouden verdachte, bewoner van het betreffende complex, meldde het incident zelf bij de politie. De vrouw, een 48-jarige inwoonster van Eindhoven, werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd en haar toestand is zeer zorgwekkend. De man en de vrouw zijn bekenden van elkaar.

Forensisch onderzoek

De politie deed (forensisch) onderzoek op de plek waar de vrouw lag en in de woning van de verdachte, waar de man en de vrouw samen aanwezig waren geweest. Ook een uitgebreid buurtonderzoek zal deel uitmaken van het onderzoek. De verdachte zit vast.

Tips of beelden

De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk rond de tijd van het incident iets gezien of gehoord hebben dat kan helpen duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.