In september 2024 in Duitsland aangetroffen lichaam blijkt vermiste man (59) uit Barneveld

Na bijna anderhalf jaar is er meer duidelijkheid rond de vermissing van de 59-jarige Maas van Appeldoorn uit Barneveld. Dit meldt de politie donderdag.

Bos Duitse Dresden

Het lichaam van de vermiste Barnevelder werd aangetroffen in een bos bij het Duitse Dresden. Een wandelaar stuitte in september 2024 op een overleden persoon tijdens een hike. Van Appeldoorn is begin augustus 2024 als vermist opgegeven. Een uitgebreide zoektocht heeft destijds geen informatie opgeleverd over de verblijfplaats van de Barnevelder. 'Bij de overleden persoon vond de Duitse politie destijds geen identiteitsgegevens of andere zaken die zouden kunnen leiden naar een herkenning', aldus de politie.

Informatie Interpol

Via Interpol kreeg de Nederlandse politie informatie dat er mogelijk een match was tussen een overleden man in Duitsland en een vermiste uit Nederland. Daarop is nader onderzoek gedaan en dit leverde onlangs de definitieve identificatie op. De nabestaanden van Van Appeldoorn zijn op de hoogte gebracht.