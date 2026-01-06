Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland op 15 kilometer van Venray

In Weeze, in Kreis Kleve, deelstaat Noordrijn-Westfalen, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Duitsland heeft een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Daarom is door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beperkingszone ingesteld ten oosten van Venray.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak dicht bij de Nederlandse grens, op een afstand van ongeveer 15 kilometer van het Limburgse Venray, valt een deel van de beperkingszone van 10 kilometer in Nederland. In de 10-kilometerzone op Nederlands grondgebied liggen geen pluimveebedrijven. Binnen het 10 km gebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd.

hygiëneprotocol

Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.