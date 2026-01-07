Kia boekt wereldwijd verkooprecord in 2025 en wil doorgroeien in 2026

Kia Corporation heeft wederom een nieuw wereldwijd verkooprecord geboekt. Het merk verkocht afgelopen jaar in totaal 3.135.803 voertuigen, een stijging van 2% ten opzichte van het jaar ervoor.

De recordjaaromzet van Kia is mede te danken aan de introductie van nieuwe modellen, waaronder de EV3, de K4 Sedan en de Carnival MPV. Een andere belangrijke factor die bijdroeg aan het wereldwijde succes was de flexibele bedrijfsvoering waardoor Kia snel de productie wist op te voeren.

﻿Dankzij gerichte verkoopstrategieën per markt wist Kia vorig jaar zijn groei voort te zetten, ondanks tegenwind vanwege onder meer invoerheffingen. In de VS breidde het merk zijn hybride-gamma uit, terwijl het in Europa insprong op de groeiende vraag naar elektrische modellen.

﻿Buiten Korea steeg de verkoop van Kia, exclusief voertuigen voor speciale doeleinden, met 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor tot 2.584.238 exemplaren. In Korea zelf werden 545.776 voertuigen verkocht, wat een groei van 1 procent betekent ten opzichte van het voorgaande jaar.

﻿De top drie van wereldwijde bestsellers van Kia bestond volledig uit SUV’s. De Sportage stond bovenaan de verkoopranglijst in 2025, met 569.688 verkochte eenheden, gevolgd door de Seltos (299.766 stuks) en de Sorento (264.673 stuks).

﻿De grootste van Nederland

2025 was ook voor Kia Nederland een zeer succesvol jaar. Met 37.837 registraties en een marktaandeel van 9,8 procent was Kia met afstand het grootste personenautomerk van het land. Het succes werd hier gedragen door de elektrische modellen als de EV6, EV9 en bestseller EV3, die werd uitgeroepen tot World Car of the Year 2025. Ook de Picanto bleef populair als overall de bestverkochte auto met verbrandingsmotor, terwijl de Niro, de vernieuwde Stonic en de vernieuwde Sportage de positie in het B- en C-segment verder versterkten. In het vierde kwartaal van vorig jaar zette Kia een volgende groeistap met de introductie van de EV4 en EV5, waarvan de eerste exemplaren inmiddels zijn geleverd.

Dóórgroeien in 2026

﻿Om het groeimomentum te behouden, introduceert Kia ook dit jaar een groot aantal nieuwe modellen in verschillende segmenten. In Europa zijn de belangrijkste primeurs de compacte elektrische SUV; de EV2; de GT-uitvoeringen van de EV3, EV4 en EV5; de K4 als opvolger van de Ceed; én de Seltos, die nu ook naar Europa komt. In andere delen van de wereld maakt daarnaast de nieuwe Telluride zijn opwachting. Het merk werkt tegelijkertijd aan het verder verduurzamen en versterken van zijn wereldwijde productiefaciliteiten en toeleveringsketen.

﻿2026 is ook het eerste volle verkoopjaar van de baanbrekende PV5, het eerste model binnen een brede line-up van modulaire, elektrische bedrijfswagens waarmee Kia als aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen óók impact gaat maken in de bedrijfswagenmarkt.

﻿Kia mikt in 2026 op een wereldwijde verkoop van 3.350.000 voertuigen, waarvan 2.775.000 eenheden buiten Korea en 565.000 op de Koreaanse thuismarkt.