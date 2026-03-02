Ford introduceert veelzijdige en ruime E-Tourneo Courier en Tourneo Connect PHEV

Ford breidt het aanbod van personenauto’s verder uit met de introductie van twee nieuwe Tourneo-modellen, die uitkomst bieden voor zowel zakelijke als particuliere klanten die op zoek zijn naar flexibiliteit met een veelzijdige en ruime personenauto met veel zitplaatsen en een volledig batterij-elektrische of plug-in hybride aandrijflijn.

Met de komst van de volledig elektrische E-Tourneo Courier en de Tourneo Connect Plug-in Hybrid naast de bestaande ruimere Tourneo Custom en de E-Tourneo Custom-modellen, groeit het Tourneo-gamma.

Groeiende rol in een veranderende markt



Ford speelt in op de groeiende belangstelling voor M1-goedgekeurde persoonsvoertuigen. In tegenstelling tot sommige bedrijfswagens hebben deze personenauto’s namelijk altijd toegang hebben tot stedelijke zero-emissiezones. Dit marktsegment bestaat grotendeels uit volledig batterij-elektrische aandrijflijnen. Afgelopen jaar bestond de markt vooralsnog voor 13 procent uit plug-in hybrides. Dit toont een potentiele groeikans, vooral wanneer deze voertuigen als personenauto worden ingezet met een aantrekkelijke combinatie van elektrisch rijden in de stad, toegang tot zero-emissiezones, en flexibiliteit daarbuiten – dan wel volledig elektrisch, of met de plug-in hybride aandrijflijn.

Eén auto voor werk, gezin en vrije tijd



De E-Tourneo Courier en Tourneo Connect PHEV zijn ontwikkeld voor klanten die behoefte hebben aan een veelzijdige auto. Ze combineren ruimte en comfort voor personenvervoer met de praktische eigenschappen die ook het vervoeren van materiaal of bagage mogelijk maken. De E-Tourneo Courier maakt volledig elektrisch rijden mogelijk met vijf zitplaatsen, terwijl de langste variant van de Tourneo Connect PHEV zelfs zeven zitplaatsen biedt. De E-Tourneo Custom en de Tourneo Custom PHEV bieden ruimte voor acht zitplaatsen. Daarmee zijn de modellen geschikt voor een brede doelgroep, variërend van zakelijke rijders en taxibedrijven tot gezinnen en particulieren met aan actieve leefstijl.

E-Tourneo Courier: volledig elektrisch en praktisch



De E-Tourneo Courier onderscheidt zich door een stijlvol ontwerp dat robuust oogt van buiten en ruimte biedt van binnen. De praktische en toegankelijke laadruimte met lage vloer creeërt gebruiksgemak en een laadvolume van 1.188 liter, dat uitgebreid kan worden tot maar liefst 2.162 liter door de achterbank in 60:40 verhouding neer te klappen. Lange voorwerpen gaan probleemloos mee door de maximale laaddiepte in de bagageruimte van 1.429 mm. Daarnaast is de E-Tourneo Courier voorzien van frunk met een inhoud van 44 liter, waarin de laadkabel opgeborgen kan worden – en meer.

De praktische inzetbaarheid van de E-Tourneo Courier blijkt ook uit dagelijkse situaties, zoals gemakkelijk in- en uit kunnen stappen bij krappe parkeerruimtes met behulp van de schuifdeuren. De hoge daklijn zorgt niet alleen voor een ruimtelijk gevoel en veel daglicht, maar ook voor comfort. Vijf inzittenden kunnen plaatsnemen met voldoende been- en hoofdruimte. Het interieur biedt naast ruimte ook moderne connectiviteit met een 12-inch digitaal scherm voor de bestuurder en een 12-inch infotainmentdisplay met SYNC 4, dat ondersteuning biedt voor een draadloze verbinding met Android Auto, Apple Carplay, een 5G-modem en OTA-updates.

De E-Tourneo Courier maakt gebruik van een vernieuwde batterij met een capaciteit van 46 kWh, waardoor klanten profiteren van nog meer flexibiliteit en een vergroot rijbereik tot 320 km (WLTP1). Bij een vermogen van 11 kW kan de batterij in ongeveer 3 uur worden opgeladen van 10 tot 80 procent. Snelladen is mogelijk tot 100 kW, goed voor het bijladen van 100 km rijbereik in slechts 10 minuten tijd en van 10 tot 80 procent in minder dan 30 minuten. De mate van regeneratief remmen kan worden ingesteld en bestuurders kunnen ook overschakelen naar one-pedal driving, wat bijdraagt aan een efficiënte en dynamische rijbeleving. De E-Tourneo Courier is leverbaar vanaf € 39.776,-2.

Tourneo Connect PHEV: ruimte en flexibiliteit



De Tourneo Connect PHEV combineert een modern design met een slim en ruim interieur, tot zeven zitplaatsen, keuze uit twee carrosserielengtes (L1 en L2) en flexilbiliteit in het rijden door de plug-in hybride aandrijflijn. In zowel de korte als lange versie is er standaard plaats voor maximaal zeven personen. De tweede en derde zitrij zijn neerklapbaar, kantelbaar of volledig te verwijderen, waardoor eenvoudig een royale laadruimte ontstaat van maximaal 3,1 m3 bij de L2-variant en 2,6 m3 bij de L1-variant.

De neerklapbare voorpassagiersstoel maakt het mogelijk om objecten tot drie meter lengte, zoals kajaks, meubels of bouwmaterialen, probleemloos in de auto te vervoeren. Praktische opbergvakken, bekerhouders en laadpunten verhogen het gebruiksgemak van deze veelzijdige gezinsauto, die ook voorzien is van schuifdeuren. Optioneel zorgen een panoramisch glazen dak en dual-zone climate control voor extra comfort tijdens lange ritten.

De Ford Tourneo Connect beschikt over een efficiënte plug-in hybride aandrijflijn met een verbruik van 1,49 l/100 km en CO₂-uitstoot van slechts 40 g/km3, een vermogen van 150 pk en 350 Nm koppel. Er wordt gebruik gemaakt van een automatiche versnellingsbak en er kan volledig elektrisch gereden worden tot 119 kilometer (WLTP1). Snelladen is mogelijk tot 50 kW, naast het gebruikelijke AC-laden met 11 kW. Daarmee is de Tourneo Connect PHEV bij uitstek geschikt voor dagelijkse ritten in elektrische modus, terwijl de plug-in hybride aandrijflijn ook lange afstanden zonder zorgen mogelijk maakt. De consumentenprijs bedraagt € 39.032,- 2.

Ruime keuze voor veelzijdige personenauto’s



De E-Tourneo Courier en de Tourneo Connect Plug-in Hybrid zijn nu te bestellen en vullen het Tourneo-gamma verder aan, naast de ruimere Tourneo Custom en de E-Tourneo Custom-modellen, die ook keuze bieden tussen een volledig batterij-elektrische of plug-in hybride aandrijflijn. Met de komst van de E-Tourneo Courier en Tourneo Connect PHEV toont Ford de ambitie om praktische, geëlektrificeerde toekomstbestendige personenauto’s te bieden die aansluiten bij de uiteenlopende wensen van zowel particulieren als zakelijke rijders.