OVV: Onduidelijk wat neerstorten eenmotorig vliegtuig op A58 veroorzaakte

Technische aspecten bekeken

De Onderzoeksraad heeft bij het grondige onderzoek onder meer gekeken naar de technische aspecten van de motor, de continuïteit van de besturing, de brandstofkwaliteit, de weersomstandigheden en de kennis en ervaring van de piloot. Deze factoren kunnen het neerstorten niet verklaren. Ook na grondig onderzoek zijn de acties van de piloot niet te reconstrueren. Er zijn geen vluchtgegevens en het vliegtuig is helemaal vernield door de inslag en de brand die erna ontstond.

‘Onbevredigend’

Chris van Dam, voorzitter: ‘We doen onderzoek om lessen te trekken voor de toekomst. Maar ook om nabestaanden van de piloot en andere direct betrokkenen duidelijkheid te verschaffen. In dit geval hebben we de oorzaak niet kunnen vaststellen. We realiseren ons goed dat dat heel onbevredigend is. Maar we kunnen alleen conclusies trekken als we het zeker weten. En zo ver zijn we in dit onderzoek niet gekomen.’