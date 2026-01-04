Lokaal in Brabant tot 30 centimeter sneeuw gevallen, meer sneeuwbuien op komst

De sneeuwbuien van zondag en zaterdag hebben op sommige plaatsen voor een bijzondere hoeveelheid sneeuw gezorgd. 'In delen van Noord-Brabant is meer dan 20 centimeter sneeuw gevallen en lokaal zelfs 30 centimeter. De komende tijd houden de sneeuwkansen aan, waardoor het sneeuwdek mogelijk nog verder kan aangroeien', zo meldt Weeronline zondag.

'Dik pak sneeuw'

Vandaag komen verspreid over het land talrijke sneeuwbuien voor. In grote delen van het binnenland heeft een serie opeenvolgende sneeuwbuien voor een dik pak sneeuw gezorgd.

30 centimeter in Sint-Michielsgestel

In de omgeving van de Ameronge Berg ligt zo’n 24 centimeter sneeuw. In het oosten en noordoosten van Noord-Brabant viel een sneeuwdek van 10 tot 20 centimeter en in het Brabantse Sint-Michielsgestel kwam het tot maar liefst 30 centimeter sneeuw. Mogelijk groeit het sneeuwdek de komende tijd verder aan, want ook in de nieuwe week komt het in het zuiden geregeld tot sneeuwbuien.

Gladheid

Zondagavond wordt het in de zuidelijke helft van het land wel droog en klaart het breed op. Vooral in het midden en noorden van het land blijven sneeuwbuien mogelijk. De temperatuur daalt naar -2 tot -5 graden met de laagste waarden in het zuidoosten en oosten. Daarbij wordt er grootschalige gladheid verwacht door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwbuien.

Denk aan de vogels

Vanwege de hevige sneeuwval is het voor veel dieren moeilijker geworden om eten te vinden. Zo hebben vogels het meeste last van de sneeuw omdat de grond met daarin insecten en wormen bijna niet meer te bereiken is. 'Het kost vogels in de winter veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten soms 10 procent van hun gewicht. Een zadenmengsel, wat fruit of vetbollen en pinda’s zijn dan een energierijk extraatje', zo meldt Vogelbescherming Nederland.