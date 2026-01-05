Nieuw tijdperk voor iconische SUV: Nieuwe Toyota RAV4 te bestellen vanaf 49.795 euro

Toyota maakt vandaag alle prijzen bekend van de volledig nieuwe, zesde generatie RAV4. Veelzijdiger, efficiënter en veiliger dan ooit, bouwt de nieuwe RAV4 voort op de sterke eigenschappen van zijn voorgangers.

De nieuwe RAV4 wordt geleverd als RAV4 Plug-in Hybrid 270 en als RAV4 Plug-in Hybrid 300 AWD-i. De prijzen starten bij 49.795 euro en de eerste exemplaren worden medio 2026 in Nederland verwacht.

Veelzijdigheid en betrouwbaarheid hebben de RAV4 een blijvende populariteit bezorgd bij generaties klanten in Europa, waar sinds de lancering van het model in 1993 meer dan 2,5 miljoen exemplaren zijn verkocht.