maandag, 5. januari 2026 - 09:31 Update: 05-01-2026 09:32
Nieuwe myHyundai-app bundelt connectiviteit, voertuigbeheer en services.
Foto: Hyundai
Amsterdam
Hyundai Connected Mobility introduceert de nieuwe myHyundai-app: een alles-in-één oplossing die connectiviteitsdiensten, voertuigbeheer en gebruikerssupport samenbrengt. Met deze app wordt het gebruik van meerdere toepassingen overbodig.
Alle voertuiggerelateerde functies en services zijn voortaan op één plek beschikbaar. De nieuwe myHyundai-app vervangt geleidelijk de huidige Bluelink- en myHyundai legacy-apps en wordt uitgerold in 43 Europese landen. Na de eerste lancering in juli 2025 is de migratie naar de nieuwe app inmiddels gestart.