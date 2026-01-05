Vijf sterren voor nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross bij Euro NCAP

Deze prestatie onderstreept de focus van Mitsubishi op kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

De in september 2025 gelanceerde compacte gezins-SUV scoort hoog op bescherming van zowel volwassenen (83%) als kinderen (86%). De resultaten tonen ook de effectiviteit aan van de actieve rijhulpsystemen, die een score van 70% behalen. Deze technologieën zijn ontwikkeld om dagelijkse ritten veiliger te maken en ondersteunen de bestuurder op een betrouwbare manier. Met hoorbare en visuele waarschuwingen is ook goed nagedacht over de bescherming van andere weggebruikers, zoals fietsers. Dat blijkt uit de score van 82% op het onderdeel bescherming van kwetsbare.